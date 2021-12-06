В Кремле призвали к взаимным международным гарантиям безопасности

Международные гарантии безопасности, о которых говорил президент Владимир Путин, должны быть взаимными, а не односторонними, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Гарантии безопасности не могут быть односторонними, это совершенно понятно и очевидно… Гарантии бывают только обоюдными. Ведь именно президент Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что РФ с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии.