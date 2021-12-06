 

“Вид шикарен”. Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом

06.12.2021, 12:44, Новости дня
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Певица позировала спиной к объективу. Она наклонилась вперед и показала голые ягодицы.

“А зачем вам что-то делать, у вас и так всё хорошо”, – читаю я часто в директ и слышу от знакомых. Во-первых, выныриваем из недр идеальных картинок инсты и осознаем, что здесь никто (ну, почти никто) не выставит то, что эстетически не очень. Так же все мы понимаем, что бывают разные периоды (вкусная еда и плюс несколько кг и неровности кожи имеют место быть даже у супер моделей). Во-вторых, если бы я думала: “Чего напрягаться, у меня ведь все и так хорошо” – очень быстро пришло бы “уже не очень хорошо”, – написала она.

По словам Димопулос, она основательно занялась своим здоровьем.

“На себе не экономлю и выбираю лучшее”, – призналась она.

Димопулос перечислила манипуляции, которые провела с телом и лицом: повторный Morpheus на все зоны (лицо, шея, руки, живот, внутр.часть бедра, колени, ягодицы); экзозомы для волос; забор дермальных фибробластов; Radiesse в колени и локти (это препарат из гидроксиапатита кальция, который заполняет проблемные участки и стимулирует синтез клетками собственного коллагена); лазер V Beam (глаза, колени), полимолочная кислота (живот, ягодицы); удаление татуировки на лазере Picoway и удаление шрама над губой CO2.

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Публикация от * * * (@santadimopulos)

“Вид шикарен”, – прокомментировал подписчик kirillnesterov951.

“Идеальная фигура!” – заявила oksi19813.

Контекст:

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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