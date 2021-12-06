“От имени Минздрава просят персональные данные”. Ляшко рассказал о новом способе мошенничества

“От имени Министерства охраны здоровья рассылают информацию с просьбой отправить номер карты и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации [от коронавируса]. Уверяю, от имени министерства никакие сообщения не формировались и не рассылались гражданам”, – сказал министр.

Он напомнил, что выплаты будут осуществляться онлайн – через приложение “Дія”, и попросил украинцев пользоваться только проверенной информацией из официальных источников.

Контекст:

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании получили две дозы вакцины от коронавируса 11,8 млн человек.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн. профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. “3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета”, – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в “красных” зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам.

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