 

Анонсирован спецвыпуск к юбилею фильма про Гарри Поттера

06.12.2021, 12:36, Новости дня
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Тизер специальной программы, посвященной 20-летию первого фильма о Гарри Поттере («Гарри Поттер и философский камень», 2001) опубликовал сервис HBO Max.

В описании к ролику на YouTube говорится, что «возвращение в Хогвартс» ожидает зрителей в первый день нового 2022 года, спецвыпуск покажет историю создания фильма.

В выпуске приняли участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон (Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер соответственно), а также режиссер Крис Коламбус.

Также появятся актеры Хелена Бонем Картер, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт.

Напомним, первый фильм франшизы «Гарри Поттер и философский камень» в мире вышел в ноябре 2001 года, в РФ релиз состоялся в марте 2002 года. Бюджет картины оценивается в 125 млн долларов, сборы в США – 317,5 млн долларов, сборы в мире оцениваются от 657,1 млн долларов до 974,7 млн долларов.



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