Киркорову пригрозили арестом за неуплату штрафов ГИБДД

Певца Филиппа Киркорова могут отправить под административный арест за неуплату в положенный срок штрафов ГИБДД, сообщили в Таганском суде столицы.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях и составленных ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве в отношении Киркорова Филиппа», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Они составлены за неуплату административных штрафов в срок, уточнили там.

Согласно закону, это влечет наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В 2019 году Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову, сообщалось, что для погашения задолженности на торги выставили квартиру артиста, ее стартовая стоимость превышала 193 млн рублей.

В 2021 году Мосгорсуд опроверг сообщения об отмене решения о взыскания с певца 780 тыс. евро в пользу латвийского банка ABLV.