 

Инфекционист назвал замену медицинской маске на корпоративе

06.12.2021, 8:48, Новости дня
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Эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 тем, кто собирается на новогодний корпоратив, помогут создать увлажняющие или интраназальные капли, они сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», – рассказал он РИА «Новости».

По его словам, самое важное – это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать «сухого носа».

«Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли», – объяснил инфекционист. Кроме этого, предупредил он, на новогоднем корпоративе нужно внимательно следить за чистотой рук. Это поможет снизить количество попадающего в организм вируса.

В свою очередь, врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева добавила, что защититься от COVID-19 полностью на новогоднем корпоративе невозможно.

«Безусловно, единственным на сегодняшний день мерой специфической профилактики от коронавируса является вакцинация, но несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха», – сказала она.

Ранее врачи рассказали, что некачественные новогодние игрушки и украшения могут стать причиной химического отравления, а также вызвать аллергию, поэтому при выборе нужно обращать внимание на состав изделия и запах. 



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