 

Лавров и глава МИД Индии начали переговоры в Нью-Дели

06.12.2021, 8:48, Новости дня
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Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели.

«У нас сейчас сезон очень активного политического диалога после паузы, вызванной коронавирусом», – передает ТАСС слова российского министра в начале встречи. Лавров отметил, что он и его коллега из Индии стали «своего рода первопроходцами», и напомнил, что это уже четвертая их встреча за год.

«Увенчает сегодняшний переговорный марафон саммит, я уверен, одно из знаковых событий российско-индийских отношений. Подготовлен целый пакет важных документов, поэтому будем делать все, чтобы решения, которые сегодня приняты, выполнялись четко», – подчеркнул Лавров.

Со своей стороны, глава индийского МИД отметил особую роль существующих между Россией и Индией взаимоотношений, развивающихся в меняющихся геополитических условиях. «И позвольте отметить, что мы более чем удовлетворены уровнем наших отношений и нашего сотрудничества», – сказал Джайшанкар, выразив надежду на продуктивность предстоящих переговоров.

Как ожидается, после двусторонних переговоров к Лаврову и Джайшанкару присоединятся главы министерств обороны РФ и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх для проведения встречи в формате «2+2».

Ранее в МИД РФ заявляли, что данная встреча станет первой в подобном формате с партнерами из Индии. Такие консультации планируется проводить в регулярном формате. В понедельник в Индию прибудет президент РФ Владимир Путин, где проведет переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 6 декабря включают обед в формате тет-а-тет, что позволит обсудить «самые щекотливые международные вопросы».



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