 

В РФ решили создать федеральную систему санитарно-эпидемиологических сведений

05.12.2021, 13:08, Новости дня
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Для выявления и отслеживания распространение опасных инфекций в РФ будет создана Федеральная информационная система санитарно-эпидемиологических сведений, информирует пресс-служба правительства.

«В РФ будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые были приняты летом 2021 года. Создаваемая система станет частью масштабного проекта «Санитарный щит», который призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий.

В пресс-службе уточнили, что отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. По данным ведомства, эта система будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.

Добавляется, что новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках проекта «санитарный щит» к 2024 году в РФ появятся 15 лабораторий, где будет осуществляться работа с вирусами и бактериями, а к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус.



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