В РФ выявили 32,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 32 974 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 6,8% – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3356, Санкт-Петербурге – 2528, Московской области – 2075.

Всего в стране выявлено 9 769 011 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1215 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 280 072 человек.

Накануне, 3 декабря, в РФ выявили 32 930 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 44.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.