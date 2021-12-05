 

В частном доме в Виннице нашли тела трех человек – полиция

05.12.2021, 1:22, Новости дня
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Правоохранители узнали об этом от врачей скорой медицинской помощи.

“Прибыв на место происшествия, в комнатах дома полицейские обнаружили без признаков жизни 50-летнего хозяина и двух его знакомых: 25-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. По предварительной информации, гибель винничан могла наступить в результате отравления угарным газом из-за печного отопления в доме”, – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой “несчастный случай”.

По данным издания Real-vin.com, 25-летний мужчина и 34-летняя женщина пришли накануне в гости к хозяину дома и остались там ночевать. Тела утром обнаружил отец хозяина дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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