 

В ВОЗ заявили, что меры борьбы против штамма коронавируса “Дельта” должны работать и против “Омикрона”

05.12.2021, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Hегиональный директор ВОЗ по Западной части Тихого океана Такеши Касаи заявил, что пограничный контроль может “задержать появление вируса и выиграть время”.

По его словам, хорошая новость состоит в том, что пока нет необходимости менять существующие правила борьбы с COVID-19 из-за “Омикрона”.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Бабатунде Оловокуре заявил, что нужно продолжать настаивать на более высоких показателях вакцинации, соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Румынии подтвердили почти 1,8 млн случаев COVID-19, умерло 57 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

3 декабря в ВОЗ сообщали, что штамм “Омикрон” обнаружен в 38 странах.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Первые пассажиры проехали на вакуумном поезде Hyperloop в США

14.07 / Мишустин призвал «Аэрофлот» помочь развитию внутреннего туризма

10.01 / Умерла мать российского актера Алексея Панина – СМИ

05.09 / Дуров раскритиковал засорение разума сериалами Netflix и роликами TikTok

22.05 / Россиянин пробыл в польском рабстве 23 года

16.02 / Шойгу поздравил создателей и поклонников фильма «Офицеры» с 50-летним юбилеем картины

06.09 / Российский стартап потратит 110 млн рублей на разработку цифровых примерочных

14.06 / NASA запустит в космос телескоп для обнаружения опасных астероидов

05.07 / Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения

04.12 / Президент Туркменистана лично поучаствовал в сжигании наркотиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика