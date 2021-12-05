В ВОЗ заявили, что меры борьбы против штамма коронавируса “Дельта” должны работать и против “Омикрона”

Hегиональный директор ВОЗ по Западной части Тихого океана Такеши Касаи заявил, что пограничный контроль может “задержать появление вируса и выиграть время”.

По его словам, хорошая новость состоит в том, что пока нет необходимости менять существующие правила борьбы с COVID-19 из-за “Омикрона”.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Бабатунде Оловокуре заявил, что нужно продолжать настаивать на более высоких показателях вакцинации, соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Румынии подтвердили почти 1,8 млн случаев COVID-19, умерло 57 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

3 декабря в ВОЗ сообщали, что штамм “Омикрон” обнаружен в 38 странах.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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