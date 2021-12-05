В РПЦ выступили за запрет охоты

Охота как развлечение является пережитком прошлого, от нее следует отказаться, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

«Охота в качестве развлечения – я думаю, что это пережиток прошлого. Я думаю, что нам надо от этого отказываться. Чем скорее мы от этого откажемся, тем лучше», – передает его слова «Интерфакс».

Иерарх отметил, что к охоте относится отрицательно и считает, что она допустима только в том случае, когда необходимо регулировать популяцию тех или иных животных в лесах и заповедниках. «Но для этого существуют специалисты (егеря), которые имеют на это право и должны это осуществлять по заказу соответствующих служб», – добавил он.

При этом митрополит также выразил обеспокоенность, что охота чревата и человеческими жертвами: когда животное берут в кольцо, охотники находятся друг против друга и могут друг в друга попасть.

Так же он отметил, что «бывают случаи, когда люди убивают собственных родственников». «Я знаю случай, когда человек сына своего убил на охоте, потому что принял его за животное, поэтому это то развлечение, которое опасно, которое совершенно не нужно и которое следовало бы запретить», – заключил священнослужитель.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что охоту на диких животных следует запретить, а ограничение оборота оружия могло бы предотвратить такие трагедии, как в Казани.