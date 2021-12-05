 

Летевший в Россию Airbus сменил курс из-за самолета-разведчика США

05.12.2021, 1:08, Новости дня
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Пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком, сообщил» источник в авиадиспетчерских службах.

Один из двух самолетов-разведчиков пересекал трассы гражданской авиации и приблизился к Airbus на 20 м по вертикали. Диспетчеры дали экипажу пассажирского лайнера команду снизиться на 500 м, при этом разведчик не отвечал на запросы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Это произошло, когда самолет находился посередине моря, на участке между Турцией и Туапсе.

Ранее над Черным морем перехватили четыре американских самолета-разведчика.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против РФ равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против РФ с участием Украины».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.



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