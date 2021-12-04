 

В Госдуме опровергли планы выдавать QR-коды по уровню антител

04.12.2021, 22:56, Новости дня
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В рамках законопроектов о введения системы в общественных местах и на транспорте вопрос о выдаче QR-кодов по уровню антител не рассматривается, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, разговоры о подобном подходе «ведутся, но решения нет», а такая система нигде в мире не практикуется.

«Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», – приводит «Интерфакс» слова главы комитета.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме заявила, что власти рассматривают вопрос предоставления QR-кодов людям с высоким уровнем антител – переболевшим коронавирусом, но официально не обратившимся за медицинской помощью.

Ранее вирусолог раскритиковал предложения выдавать QR-коды при наличии антител.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к Минздраву с просьбой предусмотреть возможность выдачи QR-кодов переболевшим COVID без обращения к врачу. Для этого депутат предлагает создать отдельный регистр граждан, у которых есть диагностический титр антител IgG к коронавирусу. По его словам, это будет актуально для тех, кто переболел бессимптомно, а также для привитых иностранной вакциной. Все эти категории граждан, по словам Леонова, сталкиваются с тем, что не могут получить QR-код, хотя у них есть антитела.



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