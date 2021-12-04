 

Эрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозиции в Турции

04.12.2021, 22:56, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления перед сторонниками заявил, что на митинг в поддержку властей в городе Сиирт на юго-востоке страны пришло больше людей, чем на акцию оппозиции в Мерсине с участием лидера Народно-республиканской партии страны Кемаля Кылычдароглу.

«Он (Кылычдароглу) не смог собрать в Мерсине столько людей, сколько у нас здесь, в Сиирте. Он просил предоставить ему площадь побольше, но пусть хотя бы ту заполнит», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

В ходе выступления в Сиирте президент Турции призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике. «Мы добьемся стабилизации ценовой ситуации уже в первой половине будущего года и продолжим решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен», – сообщил политик.

По его словам, одной из причин последнего роста цен является сильное подорожание сырья на мировых рынках. «Правительство Турции всегда на стороне производителей и работодателей. Мы также поддерживаем идею низких процентных ставок для развития экономики», – добавил Эрдоган.

Ранее в субботу в Турции прошел многотысячный митинг с требованием отставки Эрдогана на фоне падения курса лиры. В прошлую субботу спецслужбы Турции воспрепятствовали проведению митингов в Анкаре, Стамбуле и Измире в связи с падением курса лиры.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В прошлый вторник на фоне очередного обвала турецкой лиры в Стамбуле и Анкаре прошли стихийные акции протеста с требованием отставки правительства Турции и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. В марте курс турецкой лиры по отношению к доллару резко упал после решения президента Турции Тайипа Эрдогана о смене главы БЦ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана.



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