WSJ – переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик — Тегеран ужесточил требования

Переговоры по реанимации ядерной сделки с Ираном зашли в тупик во многом по той причине, что команда нового иранского президента Ибрахима Раиси ужесточила свою позицию. Иран требует, чтобы США отменили санкции в качестве первого шага, пишет The Wall Street Journal. По словам ряда западных дипломатов, Иран отказался от некоторых ранее достигнутых компромиссов, из-за чего на возрождение сделки может просто не хватить времени.



Reuters

Переговоры по реанимации ядерной сделки с Ираном зашли в тупик. При этом западные союзники предупредили, что все их усилия на дипломатическом поприще едва ли привели хоть к какому-нибудь заметному прогрессу, пишет The Wall Street Journal.

По словам дипломатов западных стран, новая переговорная группа Ирана, которая стала заведовать диалогом после вступления в должность нового иранского президента и противника компромиссов Ибрахима Раиси, выставила ещё более жёсткие требования для возвращения к сделке. При этом он отказался от многих уступок в ядерной сфере, которые Тегеран одобрил в ходе первых шести раундов переговоров.

Тем не менее, по словам чиновников обеих сторон, предполагается, что переговоры продолжатся в середине следующей недели в Вене.

Между тем Иран добился прогресса в создании некоторых ключевых ингредиентов ядерной бомбы. При этом американские чиновники предупреждают, что некоторые из ядерных достижений Ирана уже нельзя будет откатить назад. Это значит, что время, отпущенное на реанимацию первоначального ядерного соглашения — известного также как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), — подходит к концу.

В последние недели американские чиновники отмечали, что, если Иран будет тормозить ход переговоров, то им придётся усилить экономическое давление на Тегеран, а также принять меры для дипломатической изоляции режима, для чего им потребуется подтолкнуть Россию и Китай к участию в диалоге. Кроме того, по словам американских и европейских дипломатов, им, возможно, придётся рассмотреть альтернативные способы поддержания дипломатии с Ираном.

В этой связи европейские и американские чиновники обсуждают возможность заключения некой частичной сделки, по условиям которой Иран мог бы откатить назад некоторые свои ядерные проекты в обмен на ограниченное смягчение санкционного режима. Подобные идеи можно будет интегрировать и доработать в рамках новых предложений, в том случае если западные чиновники придут к выводу, что реанимация сделки 2015 года уже невозможна. На данный момент Иран исключает возможность подобного частичного соглашения.

Между тем возрождение иранской ядерной сделки по-прежнему остаётся главной внешнеполитической задачей администрации Байдена. В своё время по условиям сделки с Тегерана была снята львиная доля международных санкций в обмен на жёсткие, но временные ограничения в ядерной сфере.

Однако в мае 2018 года США по инициативе Дональда Трампа вышли из СВПД. Тогда же бывший американский лидер ввёл новые жёсткие санкции в отношении Тегерана. В результате в середине 2019 года Иран снова начал расширять свою ядерную программу, в рамках которой он приступил к производству ядерного топлива, близкого по уровню к тому, которое может использоваться в военных целях.

Запад прежде всего опасается, что деятельность Ирана в ядерной сфере сделает невозможным возвращение к главной идее СВПД: Иран от накопления достаточного количества ядерных материалов для создания ядерного оружия должно отделять по крайней мере 12 месяцев; при этом такое положение должно сохраняться не менее 10 лет.

В то же время новое правительство Ирана утверждает, что заниматься восстановлением сделки должны прежде всего США, так как из ядерного соглашения вышли именно они. Тегеран также потребовал, чтобы Вашингтон сделал первый шаг навстречу, отменив все санкции, введённые при администрации Трампа.

При этом американские и европейские чиновники надеялись, что публично бескомпромиссная позиция Ирана по ядерной сделке уступит место более гибкому подходу на закрытых переговорах. Однако этого так и не произошло.

«Иран отказывается почти от всех сложных компромиссов, достигнутых за многие месяцы трудных переговоров, и требует внесения существенных изменений в текст, — отметили по этому поводу высокопоставленные французские, британские и немецкие дипломаты. — Неясно, как эти новые пробелы в переговорах могут быть устранены в реалистичные сроки исходя из поправок иранской стороны».