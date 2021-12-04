 

В Белоруссии подсчитали убытки от санкций Запада

04.12.2021, 20:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкции ЕС против официального Минска затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250-300 млн долларов в год, выгодная цена на российский газ в 2022 году станет одним из источников покрытия убытков, сообщил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Что с Европейским союзом? С учетом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не попали под санкции – по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 млн долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», – сообщил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, переориентация поставок на рынки, прежде всего, Китая и России, Африканский континент – задача номер один для белорусских предприятий.

Он также заявил, что выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тыс. кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада.

«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас 128,5 долларов – это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках», – отметил Крутой.

Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.

Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Боевики на Донбассе ранили украинского военного – штаб ООС

01.06 / TF1 – эстонцы усердно участвуют в учениях НАТО, но надеются, что до реальной войны не дойдёт

11.03 / “Я даже не знаю, хочу ли иметь еще одного ребенка”. Кортни Кардашян заявила, что заморозила яйцеклетки

25.07 / В Лондоне закрыли туннель и дорожную развязку из-за ливня

05.04 / TVE – отсутствие полиции в окрестностях площади Флойда в Миннеаполисе привело к резкому росту преступности

10.08 / Билл Гейтс после развода временно опустился в списке Forbes

17.07 / В США зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом

29.03 / Хомчак: Боевики в ОРДЛО постоянно гибнут от передозировки

15.10 / В Кремле оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

24.07 / Путин сказал Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика