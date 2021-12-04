В Белоруссии подсчитали убытки от санкций Запада

Санкции ЕС против официального Минска затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250-300 млн долларов в год, выгодная цена на российский газ в 2022 году станет одним из источников покрытия убытков, сообщил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Что с Европейским союзом? С учетом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не попали под санкции – по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 млн долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», – сообщил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, переориентация поставок на рынки, прежде всего, Китая и России, Африканский континент – задача номер один для белорусских предприятий.

Он также заявил, что выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тыс. кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада.

«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас 128,5 долларов – это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках», – отметил Крутой.

Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.

Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.