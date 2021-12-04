Митинг с требованием отставки Эрдогана прошел в Турции

Турецкая оппозиция провела многотысячную акцию в Мерсине с требованием отставки Эрдогана на фоне падения курса лиры.

«Ему не нужно уходить в отставку, мы его отправим… Я принесу мир, демократию, справедливость», – сообщил лидер основной оппозиционной народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу Кылычдароглу в ответ на звучавшие на митинге лозунги с требованием отставки Эрдогана. Трансляция велась Twitter-аккаунте Кылычдароглу.

Он призвал объединиться всех турецких граждан, в том числе тех, которые в прошлом голосовали за Эрдогана, передает РИА «Новости».

Ранее спецслужбы Турции пресекли акции протеста в связи с обвалом лиры.

Во вторник вечером на фоне очередного обвала турецкой лиры в Стамбуле и Анкаре прошли стихийные акции протеста с требованием отставки правительства Турции и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. В марте курс турецкой лиры по отношению к доллару резко упал после решения президента Турции Тайипа Эрдогана о смене главы БЦ. В ноябре 2020 года Эрдоган уволил главу ЦБ из-за падения курса лиры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана.