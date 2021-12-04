В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 18.29 мск было зафиксировано 596 жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 34% – на проблемы с подключением к серверу, еще 21% – на проблемы с получением сообщений, передает РИА «Новости».

Уточняется, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.

Ранее масштабный сбой произошел в работе Instagram.