 

“Красотка”, “Очаровательная”. Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте

04.12.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Снимки были сделаны на черном фоне. На одном из фото певица представила обложку журнала, для которой снялась вместе со своим бойфрендом – проживающим в Украине российским актером Романом Полянским.

“Новый номер уже вышел с нами. Листай и увидишь обложку. Все закулисье нашей жизни и не только мы приоткрыли специально для вас, а сами мы так и не смогли купить себе на память журнал. Куда ни придем, говорят, что уже раскупили”, – подписала публикацию 26-летняя певица.

“Красотка”,– написала под фото marina_7ms7.

“Очаровательная “, – отметил andrei.kobylko.

“Как же нравится ваша пара. Вы как одно целое”, – прокомментировала juli_roizman.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Полянский и Grosu познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011).

Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США

21.07 / Аналитик CNN – миллиардеры-астронавты ещё принесут пользу человечеству — такие люди уже подарили миру интернет

30.05 / Эксперт: «Единая Россия» оперативно пресекла фейки о предварительном голосовании

16.07 / В Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

10.01 / “В год быка без крысы!” В Беларуси прошли марши протеста

22.10 / “Михаилу это не очень понравилось”. Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу

21.11 / Степанов объяснил, при каком приросте больных COVID-19 у медсистемы Украины возникнут серьезные проблемы

05.11 / В Дании заявили о возможной устойчивости мутировавшего коронавируса к вакцине

19.09 / Синоптики предсказали суровую русскую зиму

21.09 / Политсилы, подписавшие Минские соглашения так, что приходится “разгребать”, присвоили себе роль великих патриотов Украины – Кравчук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика