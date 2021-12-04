“Красотка”, “Очаровательная”. Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте

Снимки были сделаны на черном фоне. На одном из фото певица представила обложку журнала, для которой снялась вместе со своим бойфрендом – проживающим в Украине российским актером Романом Полянским.

“Новый номер уже вышел с нами. Листай и увидишь обложку. Все закулисье нашей жизни и не только мы приоткрыли специально для вас, а сами мы так и не смогли купить себе на память журнал. Куда ни придем, говорят, что уже раскупили”, – подписала публикацию 26-летняя певица.

“Красотка”,– написала под фото marina_7ms7.

“Очаровательная “, – отметил andrei.kobylko.

“Как же нравится ваша пара. Вы как одно целое”, – прокомментировала juli_roizman.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Полянский и Grosu познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011).

Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

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