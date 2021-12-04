Тела еще двух шахтеров подняли из шахты «Листвяжная»

Горноспасатели подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кузбассе тела еще двух шахтеров, поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горноспасатели МЧС РФ продолжают поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области-Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что для того, чтобы проводить поисковые работы, приходится проводить мероприятия по проветриванию аварийного участка. Специалисты проводят оборудование скважины № 2 для подачи азота, углекислого газа и хладона. Параллельно в шахте проводят вентиляцию и откачивают воду с подтопленных частей горных выработок.

В смену работает три отделения горноспасателей, также помогают члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.

Ранее сообщалось, что на поверхность подняли тела еще шести шахтеров, которые погибли в результате взрыва метана.

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Напомним, 25 ноября в шахте произошло задымление, под землей находились 285 человек, большую часть рабочих вывели. Работы по поиску приостановили из-за угрозы взрыва. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.