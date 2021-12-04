 

В Турцию прибыло судно, в каюте которого три дня лежал мертвый украинский моряк – юрист

04.12.2021, 14:18, Новости дня
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По его словам, о ситуации ему 3 декабря сообщили члены экипажа грузового судна Thor (IMO 9291418, флаг Маршалловы острова).

“Моряк три дня и три ночи находится в сидячем положении. В таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде Одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле”, – заявил юрист.

По его информации, вечером пятницы, 3 декабря, когда  судно стояло на рейде в Стамбульском порту, разлагающееся тело все еще находилось в каюте. Предполагается, что умершего доставят в Украину самолетом, но, как пояснил юрист, для оформления документов нужно время.

Он рассказал, что члены команды находятся в стрессовом состоянии.

“Люди возмущены, некоторые подавлены… Помимо морально-этического вопроса, имеет место вопрос эпидбезопасности. Ведь причины смерти человека пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне жуткий запах”, – отметил юрист.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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