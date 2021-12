Польские пограничники задержали двух украинцев за содействие незаконным мигрантам на границе с Беларусью

За содействие нелегальным мигрантам задержаны четыре человека: два гражданина Украины, а также граждане Афганистана и Польши.

Minionej doby tj.03.12 na granic * * odnotowano 62 próby jej przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 10 postanowie * o opuszczeniu terytorium RP.

Zatrzymano 4 os. za pomocnictwo:2 ob.Ukrainy, ob.Afganistanu oraz o.Polski.#NaStra * yGranic pic.twitter.com/Fpcxwyf8AH

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021

Среди задержанных мигрантов – 40 человек, которые пытались вечером прорвать границу на участках в Михалове и Черемше и слепили пограничников лазерами, сообщили в погранслужбе.

Wczoraj tj.03.12 s * u * by * kilkukrotnie uszkadza * y concertin * na odcinkach gr.ochranianych przez placówki SG w Micha * owie i w Czeremsze.Podczas jej naprawiania s * u * by * by * y o * lepiane laserami.Ok. godz.18.00 #funkcjonariuszeSG z PSG w Czeremsze zatrzymali przy granicy 40 imigrantów. pic.twitter.com/DIV449MGwy

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”, однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

В конце ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину и заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

В то же время польские пограничники по-прежнему ежедневно сообщают о попытках нелегального пересечения границы.

