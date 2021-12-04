 

Врачи рассказали об опасных для здоровья новогодних игрушках

04.12.2021, 10:36, Новости дня
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Некачественные новогодние игрушки и украшения могут стать причиной химического отравления, а также вызвать аллергию, поэтому при выборе нужно обращать внимание на состав изделия и запах, рассказали врачи.

«Производители елочных украшений могут использовать токсичные вещества, при этом их продукция будет проходить по ГОСТу, если такие «яды» не превышают допустимую концентрацию. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека. Наибольшую опасность представляют, конечно, пластиковые игрушки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на врача-терапевта Тимура Асанова.

Изделия, выполненные из некачественного вторсырья, могут вызвать химические отравления и сильную аллергическую реакцию.

Выбирая украшения для новогодней елки, чтобы не навредить здоровью, стоит придерживаться нескольких правил. Специалист советует не покупать изделия из пластика, с резким запахом и подозрительным составом.

Гирлянды следует покупать только в специализированных магазинах, они не должны нагреваться, провода должны быть плотными, а вилка – хорошо держаться. При появлении резкого химического запаха после включения гирлянды, от нее лучше отказаться.

Асанов добавил, что безопасные елочные игрушки можно сделать и дома. Для этого подойдут ткани, бусы, нитки, фольга и бумага.

Врач-педиатр Денис Антропов напомнил, что с осторожностью нужно выбирать стеклянные игрушки.

«Стекло опасно не только тем, что об него можно порезаться. Гораздо опаснее проглотить фрагмент разбитого стекла. Пусть игрушка будет лучше из качественного пластика», – добавил он.

Если в доме есть маленький ребенок, то нижний ярус новогодней елки лучше оставить без игрушек.

Ранее сообщалось, что в РФ в преддверии Нового года подорожали мандарины. Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля.



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