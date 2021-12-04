Первая станция водоподготовки появилась в селе Лучаново под Томском по нацпроекту

Первая станция водоподготовки за счет средств проекта «Чистая вода» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») появилась в 421-летнем селе Лучаново под Томском, где 1,3 тыс. жителей были вынуждены пить воду с превышением марганца и железа по всем санитарным нормам, сообщил вице-губернатор Томской области Евгений Паршуто.

«Самое главное во всей программе «Чистая вода», что люди начинают получать чистую воду, повышают качество жизни. Очень приличный проект, здесь применяется технология оптимальная по качеству, цене, эффективности. И я надеюсь, что жители Лучанова – 1,3 тыс. человек – начнут получать чистую воду по той же цене, оборудование будет работать без перебоев», – передает его слова ТАСС.

Как сказал вице-губернатор, на строительство объекта направлено 38,3 млн рублей, из которых почти 37 млн рублей – средства федеральной казны. Данная станция водоподготовки – первая в регионе по проекту «Чистая вода» и позволит закрыть проблему с очистными сооружениями в селе. «У нас традиционная проблема в Томской области – железо и марганец в воде. Здесь железо и марганец не проходили ни по каким нормам гигиеническим. У нас и станции все направлены на очистку этих элементов», – отметил агентству Паршуто.

Глава Бошаевского сельского поселения, в состав которого входит Лучаново, Егор Паньков сообщил, что данные водоочистные сооружения – первые в селе, которое было основано на четыре года раньше Томска, в 1600 году.

Федеральный проект «Чистая вода» предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд – средства федерального бюджета. С 2021 года проект «Чистая вода» перешел из нацпроекта «Экология» в национальный проект «Жилье и городская среда». По проекту, в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.