 

NBC News – чтобы «омикрон» не прошёл — для въезда в США суточный ПЦР-тест станет обязательным

04.12.2021, 2:08, Новости дня
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Штамм коронавируса «омикрон» был выявлен уже в нескольких американских штатах, включая Нью-Йорк, Калифорнию, Миннесоту и Колорадо, передаёт NBC. Как отмечается в сюжете канала, власти уверяют, что поводов для тревоги пока нет — однако уже начали реагировать и вводят обязательные суточные ПЦР-тесты.

Отнюдь не неожиданные, но всё равно тревожные вести: в США зафиксировано ещё больше случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».

В Нью-Йорке чиновники объявили, что сегодня вечером состоится пресс-конференция, на которой будет объявлено, что «омикрон»-штамм присутствует в штате. О случаях также заявляют и в других штатах, включая Калифорнию и Миннесоту, а теперь к ним добавился и Колорадо — сегодня «омикрон»-штамм был обнаружен в крови женщины, проживающей в районе Денвера и только что вернувшейся из поездки в Южную Африку. Женщина ранее прошла полный курс вакцинации, однако не получила третью дозу. 

ДЖАРЕД ПОЛИС, губернатор Колорадо (Демократическая партия): У неё лёгкие симптомы, сейчас она находится дома на самоизоляции. 
 
А губернатор Миннесоты Тим Уолц попытался сегодня успокоить жителей штата. 
 
ТИМ УОЛЦ, губернатора Миннесоты: В том, что этот штамм у нас появился, ничего удивительного нет. 
 
В этом штате «омикрон»-штамм нашли в пробах мужчины из окрестностей Миннеаполиса, который прошёл полный курс вакцинации и получил третью дозу. Он вернулся из Нью-Йорка, куда в прошлом месяце отправился на фестиваль аниме, проходивший в Конференц-центре имени Джейвитса — том самом, где когда-то был развёрнут временный ковидный госпиталь. Власти призывают людей, также посетивших фестиваль, провериться на коронавирус. 
 
Губернатор штата Нью-Йорк Кейти Хокул высказалась так: 
 
КЕЙТИ ХОКУЛ, губернатор Нью-Йорка: Мы ожидаем, что случаи заражения ещё будут выявляться, но при условии мягкой симптоматики мы с ними справимся. Никаких поводов для тревоги здесь нет.  
 
А президент сегодня совершил визит в Национальные институты здравоохранения, дабы «перезапустить» свой план на борьбу с коронавирусом зимой. 
 
ДЖО БАЙДЕН, президент США: С этими штаммами мы будем бороться при помощи научного подхода и оперативности, а не через хаос и смятение. 
 
Граждан ждёт новая льгота: затраты на тестирование на COVID-19 в домашних условиях будут компенсироваться через личную медицинскую страховку. Ожидается, что такой порядок будет действовать с января. А кроме того, отдельные сообщества и сельские округа получат 50 миллионов бесплатных наборов для тестирования. 
 
Изменены требования к пассажирам: все лица, прибывающие из-за рубежа, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, проведённый не ранее чем за сутки; ранее этот срок составлял три дня.  
 
В стране создаются новые семейные пункты вакцинации, дабы дети, взрослые и пожилые члены семьи могли привиться вместе. 
 
А страна сегодня преодолела очередную планку: как заявляют в Белом доме, за минувшие сутки в США было сделано 2,18 миллиона прививок от коронавируса, в том числе более миллиона третьих доз; это — рекорд по числу уколов в сутки за последние шесть месяцев. 
 
А пока учёные изучают те риски, которые представляет «омикрон»-штамм, врачи предупреждают, что зима — это и без новых штаммов опасный период. 
 
ДОКТОР ВИН ГУПТА, внештатный медицинский эксперт NBC News: У нас всё, безусловно, ещё в самом разгаре, ведь мы ещё даже не справились со вспышкой «дельта»-штамма. Мы будем еженедельно терять по десять тысяч граждан вплоть до начала весны. 
 
Келли, а что ещё вы выяснили о случаях заражения «омикрон»-штаммом, обнаруженных в Нью-Йорке? 
 
КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, старший корреспондент NBC News в Белом доме: Губернатор штата и мэр Нью-Йорка в совместной пресс-конференции заявили, что в общей сложности было обнаружено пять случаев; по их данным, все заражённые имеют мягкие симптомы. Некоторые из заражённых до этого выезжали из штата. А в Белом доме мне сообщили, что новые требования по негативным тестам для пассажиров, прибывающих из-за рубежа, вступят в силу в понедельник, 6 декабря. Тест нужно будет пройти не более чем за 24 часа до того, как сесть на самолёт. 
 
Дата выхода в эфир 3 декабря 2021 года. 

 



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