 

Обозреватель – Кулеба признал, что двери в НАТО для Украины пока закрыты

04.12.2021, 1:16, Новости дня
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что двери Североатлантического альянса для Киева пока остаются закрытыми и решение о присоединении зависит от позиции столиц трёх стран-членов, до сих пор воспринимающих Украину как «дополнение к России». Как передаёт «Обозреватель», Кулеба не стал отвечать на уточняющий вопрос журналистов, о позиции лидеров каких стран по членству Украины в НАТО он говорит, ссылаясь на недипломатичность такого ответа.


Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что двери Североатлантического альянса для Киева пока остаются закрытыми. Как пишет «Обозреватель», глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что решение о присоединении зависит от позиции столиц трёх стран-членов, до сих пор воспринимающих её как «дополнение к России».

«По моим подсчётам, Украина присоединится к альянсу, когда три столицы стран — участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с нами, наконец-то начав воспринимать как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», — уточнил министр.

При этом он убеждён, что ситуация кардинально изменится, когда в этих столицах произойдёт изменение восприятия и они больше не будут строить свои отношения с украинским государством через призму двустороннего сотрудничества с Россией.

«Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окно для сотрудничества с Украиной, а двери для присоединения пока будут закрыты», — признал Кулеба.

Глава украинского МИД не стал отвечать на уточняющий вопрос журналистов, о позиции лидеров каких стран по членству Украины в НАТО он говорит. Министр сослался на недипломатичность такого ответа.



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