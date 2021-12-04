Рэпера Элджея наказали за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Элджея (Алексей Узенюк) за пропаганду наркотиков в клипе.

«Суд признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков. Правоохранительные органы заинтересовались песней Элджея Hello Kitty. В ней, по мнению заявителей, нет положительной оценки наркотиков, но есть их упоминание.

Кроме того, мировой суд Тушинского района назначил наказание рэперу Элджею (Алексей Узенюк), который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования. Его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей.