Захарова ответила на ложь Блинкена об отсутствии агрессии со стороны НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.

Захарова в Telegram указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии НАТО во главе с США пошло на «открытую вооруженную агрессию». На Украине, как отметила официальный представитель МИДа, Вашингтоном «в координации с натовским и есовским Брюсселем осуществлялось руководство антиконституционным переворотом».

«Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и т.д. – демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО», – напомнила она, отметив, что для НАТО стали «рутиной» сотни «спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки»

Как подчеркнула Захарова, «это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий», изображенные «крупными мазками». Результатом этих действий стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру».

Она назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Захарова посоветовала США искать «нарушающих международное право агрессоров», «стоя перед зеркалом».

Напомним, Блинкен заявил, что не НАТО «планирует агрессивные действия» против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у РФ может быть своя сфера влияния.