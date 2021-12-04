 

Захарова ответила на ложь Блинкена об отсутствии агрессии со стороны НАТО

04.12.2021, 0:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.

Захарова в Telegram указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии НАТО во главе с США пошло на «открытую вооруженную агрессию». На Украине, как отметила официальный представитель МИДа, Вашингтоном «в координации с натовским и есовским Брюсселем осуществлялось руководство антиконституционным переворотом».

«Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и т.д. – демонстративные  попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО», – напомнила она, отметив, что для НАТО стали «рутиной» сотни «спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки»

Как подчеркнула Захарова, «это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий», изображенные «крупными мазками». Результатом этих действий стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру».

Она назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Захарова посоветовала США искать «нарушающих международное право агрессоров», «стоя перед зеркалом».

Напомним, Блинкен заявил, что не НАТО «планирует агрессивные действия» против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у РФ может быть своя сфера влияния.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / В США решили проверить серьезность отношения Пентагона к НЛО

21.08 / Заявивший о невиновности Ефремова свидетель признался в слепоте и употреблении алкоголя

06.06 / Сборная Украины по футболу выступит на ЧЕ-2020 в форме с силуэтом Крыма

22.11 / “Выражался нецензурной бранью”. На одного из лидеров “Демсокири” Гудыменко составили протокол за акцию под Офисом президента

27.04 / Лидер ЛНР: Зеленский не хочет настоящего мужского разговора

26.09 / “Ничем не удивил”. Джошуа прокомментировал бой с Усиком

25.12 / Яценюк: Не вижу, чего хочет президент, правительство и парламент с точки зрения экономики

27.10 / Азиатские шершни-убийцы впервые обнаружены на территории США

02.12 / Der Spiegel – пуск «Северного потока — 2» всё ещё может быть предотвращён

16.04 / Do Rzeczy – экс-министр обороны Польши сравнил Россию с мальчиком, играющим со спичками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика