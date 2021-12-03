 

США рассказали о консультациях с Европой по санкциям против России

03.12.2021, 23:54, Новости дня
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США ведут с европейскими партнерами консультации по вопросу возможных санкций против России, если та проявит «агрессию» в отношении Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя возможные шаги США, Псаки сказала, что «введение экономических санкций – это один из вариантов», но необходимы консультации с Конгрессом США и «европейскими партнерами». По ее словам, «консультации идут уже какое-то время», власти США «хотят быть готовыми, так что рассматривают подобную возможность», передает ТАСС.

Псаки заявила, что возможность проведения прямых контактов между американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным обсуждается, Вашингтон намерен сосредоточиться на украинской тематике. США хотят «обсудить серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной». По ее словам, Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран.

Напомним, в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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