Эксперт: Отечественная избирательная система должна быть защищена от внешних воздействий

«Избирательная система РФ находится в постоянном развитии, становится более защищенной, как от внешних воздействий, так и от кибератак», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Юхин, комментируя встречу президента Владимира Путина с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

«Очень важно на этой встрече обсуждение вопросов внешнего вмешательства в нашу избирательную систему. Несмотря на то, что закон об иностранных агентах принят, применяется, руководитель страны отметил, что он должен действовать именно точечно, адресно. У нас избирались и даже прошли кандидаты, у которых был статус иностранного агента, или они были аффилированы со структурами–иноагентами. Полная свобода волеизъявления и полная свобода применения пассивного избирательного права. Кстати, было отмечено, что в США лишены пассивного избирательного права около 6%, а у нас около 1,5%, что вообще не сопоставимо», – обратил внимание эксперт.

Он подчеркнул, что избирательная система РФ находится в постоянном развитии. «В условиях беспрецедентного давления Запада это очень важно», – отметил Юхин.

Член Общественной палаты Республики Коми Александра Афонина в свою очередь отметила, что прошедшие в сентябре выборы в Госдуму не удалось очернить, несмотря на многочисленные попытки.

«Эти выборы были особенными в жизни нашего государства, так как они проходили в особенных экономических и политических условиях. Не все мировое сообщество готово принять тот факт, что выборы прошли честно и открыто. Как бы ни старались наши коллеги, очернить сентябрьские выборы не получилось. Конечно же легитимности способствовала армия независимых общественных наблюдателей, направленных общественными палатами», – подчеркнула эксперт.

3 декабря президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, которая рассказала главе государства о главных тенденциях избирательных кампаний этого года и представила предложения по модернизации избирательной системы. На встрече обсуждались вопросы эффективности новых форм голосования, политической конкуренции, общественного наблюдения и новаций в избирательной практике.