 

“Логика мерзавца Пескова”. Чубаров ответил на заявление из Кремля о “прямой угрозе” из-за Крыма

03.12.2021, 16:14, Новости дня
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“По логике мерзавца Пескова, к уголовной ответственности по статье 280.1. УК РФ “Публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации” следует привлечь всех мировых лидеров, включая генерального секретаря ООН”, – написал глава Меджлиса.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4471147012980418

В комментариях к посту Чубаров объяснил, что “согласно законодательству страны-агрессора, можно привлечь к ответственности любого мирового политика, который не признает оккупированный Крым “российской” территорией”.

Скриншот: Рефат Чубаров / Facebook

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

1 декабря 2021 года, выступая в Верховной Раде, Зеленский заявил, что Украина борется за оккупированный Россией украинский Крым “не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах”.

2 декабря Песков расценил слова украинского президента как “агрессивную риторику”, “прямую угрозу” и свидетельство того, что “Киев готов использовать любые методы, даже силовые”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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