Путин: Закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он был создан, и не нарушать права граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы. Я знаю об этом», – передает РИА «Новости» его слова.

Памфилова согласилась, отметив, что закон нужно упорядочить, чтобы «он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный». Президент добавил, что закон должен «отвечать тем целям, ради которых он принят». В свою очередь глава Центризбикома сказала, что нужно сделать так, чтобы закон «не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает». Путин добавил, чтобы «не нарушал права граждан».

Ранее министерство юстиции РФ расширило перечень иноагентов и внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, фонд «Иркутский союз библиофилов» и организацию «Честные выборы» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

В ноябре Министерство юстиции России внесло в список СМИ-иноагентов «Российскую ЛГБТ-сеть» и пятерых россиян из адвокатской организации «Команда 29».