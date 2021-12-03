Проект «Голос» посвятили памяти Александра Градского

Вокальный проект «Голос» на Первом канале будет посвящен памяти наставника программы Александра Градского, сообщил ведущий Дмитрий Нагиев в эфире программы.

«Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга», – передает ТАСС его слова.

Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.

В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.

Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.