 

Суд признал экстремистскими соцсети и Telegram-канал «Радио Свобода» в Белоруссии

03.12.2021, 15:48, Новости дня
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Telegram-канал и соцсети «Радио Свобода-Беларусь» (признано в РФ иноагентом) признаны в Белоруссии экстремистскими, информирует главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики.

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Радые Свабода – Беларусь», ее аналогов в социальных сетях и видеохостинге YouTube, признаны экстремистскими материалами. Обращаем внимание! Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону!», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Ранее Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистской организацией.

До этого в Белоруссии признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом.



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