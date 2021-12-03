Суд признал экстремистскими соцсети и Telegram-канал «Радио Свобода» в Белоруссии

Telegram-канал и соцсети «Радио Свобода-Беларусь» (признано в РФ иноагентом) признаны в Белоруссии экстремистскими, информирует главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики.

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Радые Свабода – Беларусь», ее аналогов в социальных сетях и видеохостинге YouTube, признаны экстремистскими материалами. Обращаем внимание! Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону!», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Ранее Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистской организацией.

До этого в Белоруссии признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом.