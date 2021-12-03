France 24: Российские инструкторы заняли центральное место в системе безопасности ЦАР

Эффективная работа российских специалистов в Центральноафриканской Республике позволила вывести страну из глубокого кризиса. Телеканал France 24 сквозь зубы признал успехи россиян. В публикации на сайте канала отмечают, что россияне, которых там причисляют к «ЧВК Вагнера», руководят батальоном вооруженных сил ЦАР, некогда обученным при поддержке Учебной миссии ЕС в ЦАР (EUTM RCA) для борьбы с радикалами из так называемой «Коалиции патриотов за перемены».

Британский эксперт-африканист Даниэль Мандей в комментарии для France 24 заявил, что российские специалисты заняли центральное место в системе безопасности африканской страны и плотно сотрудничают с местной армией. Для это россиян и позвали в ЦАР, поскольку европейские страны кроме голословных обещаний ничем не помогали страдающей от разгула радикалов африканской республике. Более того, по данным издания, русские эффективнее работают с местными солдатами и лучше их понимают.

Журналисты констатируют, что санкции, которыми Париж пугает страны, взаимодействующие с Россией, контрпродуктивны и не приносят никакой пользы. Наконец, по мнению аналитиков, опрошенных France 24, ничто не указывает на то, что Европа готова действительно наращивать усилия для победы над террористами в тех странах, где это необходимо.

Аналогичная ситуация складывается в Мали, где французские силы за много лет не добились успехов в борьбе с террористами, и теперь покидают республику. Таким образом, делает вывод France 24, российская стратегия в Африке оказалась более эффективной, чем у западных держав.