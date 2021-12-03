 

Poco X3 Pro стал самым продаваемым в Европе смартфоном

03.12.2021, 15:40, Новости дня
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Президент китайской компании Xiaomi Group рассказал о секретах популярности новой модели смартфона Poco X3 Pro. Отметим, что он стал самым продаваемым в Европе по данным электронной торговой платформы Amazon.

При этом данную модель смартфона очень полюбили именно в западной, наиболее обеспеченной части Европы.

По мнению экспертов, которое подтверждает и сам руководитель компании, причиной популярности смартфона стали оптимальные технические характеристики. К ним добавлена агрессивная маркетинговая политика китайского производителя. Речь идет о хороших показателях, достаточно низкой цене и большом количестве рекламы. Уберите из этого триумвирата хотя бы один фактор, и от нынешней популярности ничего не останется.



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