Poco X3 Pro стал самым продаваемым в Европе смартфоном

Президент китайской компании Xiaomi Group рассказал о секретах популярности новой модели смартфона Poco X3 Pro. Отметим, что он стал самым продаваемым в Европе по данным электронной торговой платформы Amazon.

При этом данную модель смартфона очень полюбили именно в западной, наиболее обеспеченной части Европы.

По мнению экспертов, которое подтверждает и сам руководитель компании, причиной популярности смартфона стали оптимальные технические характеристики. К ним добавлена агрессивная маркетинговая политика китайского производителя. Речь идет о хороших показателях, достаточно низкой цене и большом количестве рекламы. Уберите из этого триумвирата хотя бы один фактор, и от нынешней популярности ничего не останется.