 

Спортсменов РФ не пустили в США на отборочные старты Олимпийских игр из-за российской вакцины

03.12.2021, 15:20, Новости дня
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По его словам, спортсмены оформили визы США в Армении и Киргизии и сделали это своевременно. Однако они не смогли въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, которые не привиты вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения.

Курашов пожаловался, что организаторы соревнований в Канаде признают китайские вакцины, но не российские. Также он отметил, что “организаторы ничего не делают для разрешения этой ситуации”.

Поэтому российские спортсмены не могут попасть на отборочные соревнования на Олимпиаду в Пекине.

В Северной Америке в декабре 2021 года и январе 2022 года пройдут отборочные соревнования по фристайлу на зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за время эпидемии в России подтвердили 9,7 млн случаев COVID-19, умерли от болезни 278 тыс. человек.

В России от коронавируса прививают только отечественными препаратами: “Спутник V”, “Спутник Лайт”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. Одну дозу вакцины получили 72 млн человек, две – почти 64 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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