Умерла 92-летняя актриса Нина Ургант

Причины смерти не называются. Родственники актрисы пока не комментировали ее смерть. Контекст:

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года.

С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина.

Она стала известна благодаря роли медсестры Раи, которую сыграла в фильме режиссера Андрея Смирнова “Белорусский вокзал” (1970).

В 2014 году Ургант призналась, что страдает болезнью Паркинсона.

Актриса была трижды замужем. Российский ведущий Иван Ургант – старший внук актрисы.

—