Умерла 92-летняя актриса Нина Ургант
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Причины смерти не называются. Родственники актрисы пока не комментировали ее смерть. Контекст:
Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года.
С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина.
Она стала известна благодаря роли медсестры Раи, которую сыграла в фильме режиссера Андрея Смирнова “Белорусский вокзал” (1970).
В 2014 году Ургант призналась, что страдает болезнью Паркинсона.
Актриса была трижды замужем. Российский ведущий Иван Ургант – старший внук актрисы.
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