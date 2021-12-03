ЛНР договорилась с Россией о признании QR-кодов о вакцинации

Луганская народная республика (ЛНР) договорилась о признании в РФ выданных QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности», – передает ТАСС его слова.

Также Пасечник поднял вопрос необходимости восстановить железнодорожное сообщение с Россией. «Оккупация Киевом северной части территории нашей республики оборвала основные магистрали, которые нас соединяли с Россией (до начала боевых действий в Донбассе в 2014 году. Но у нас есть направления, которые при сравнительно небольших вложениях помогут восстановить железнодорожное сообщение и с соседней Ростовской областью, и с другими российскими регионами», – отметил он.

По его мнению, вопрос возобновления железнодорожного сообщения стал особенно актуален сейчас, так как власти республики ожидают, что реализация указа президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке населения неподконтрольной Киеву части Донбасса приведет к увеличению объемов торговли республик с Россией. «Нам необходимо это, чтобы не упереться с промышленным ростом в узкое транспортное горлышко. Транспорт – это как кровеносная система, которая должна нас соединить и с российской транспортной системой, и с российской экономикой», – подчеркнул Пасечник.

По словам главы ЛНР, восстанавливать и развивать транспортное сообщение, упрощать пограничные и таможенные процедуры необходимо и в рамках действия указа Путина, и используя возможности трансграничного сотрудничества, которые есть в Минских соглашениях.

15 ноября президент Путин подписал указ, который фактически запустил процесс встраивания предприятий непризнанных ДНР и ЛНР в российскую экономику. В частности, отныне признаются товарные сертификаты компетентных органов республик, а предприятиям разрешен доступ к государственным и муниципальным закупкам РФ.