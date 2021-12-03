 

Украина переходит к практическому этапу строительства двух военно-морских баз в сотрудничестве с Великобританией

03.12.2021, 12:40, Новости дня
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Об этом министр обороны страны Алексей Резников сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 3 декабря, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Министр рассказывал об оборонных закупках и отметил, что они будут “просеиваться” через призму развития фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины и обеспечения готовности их подразделений. 

“Среди приоритетов – ракетная программа и развитие возможностей флота. Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством”, – сообщил Резников. 

По его словам, между Украиной и Великобританией подписано соглашение о привлечении £1,7 млрд (примерно $2,3 млрд) на развитие флота. 

Контекст:

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд Вооруженных сил Украины военную помощь. 

В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.

В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. Договор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине.

В июне 2021 года Украина и Великобритания 21 июня подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Он предусматривает проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины. 

Как сообщило издание ZN.UA, 12 ноября Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Великобритании двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз. Кредит на сумму более £1,7 млрд будет предоставлен Украине на 10 лет. Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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