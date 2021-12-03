 

Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото

03.12.2021, 11:46, Новости дня
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“Для нас было честью, что так много уважаемых гостей приехали и поддержали нашу глобальную работу по спасению жизней”, – говорится в публикации.

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Публикация от CORE (@coreresponse)

Среди гостей мероприятия также была бразильская певица Анитта. Она на своей странице в Instagram поделилась снимками,  которые были сделаны во время благотворительного вечера.

На одном фото она запечатлена с Пенном, а на другом – с бывшим мужем американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Марком Энтони, 

“Делюсь любовь и поддержкой”, – написала Анитта.

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Контекст:

Пенн – двукратный лауреат премии “Оскар” и обладатель “Каннской пальмовой ветви”. 

Актер снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Одним из самых известных интервью Пенна является разговор с наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром по прозвищу Эль Чапо, который после встречи с актером был арестован.

16 ноября стало известно, что двукратный лауреат премии “Оскар” и обладатель “Каннской пальмовой ветви”, американский актер Шон Пенн тайно приехал в Украину для того, чтобы снять документальный фильм о событиях Майдана. 

Несмотря на засекреченность визита актера в Украину, 16 ноября в Facebook директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло разместил в Faсebook фото Пенна, на котором он запечатлен возле Колокола достоинства. По словам Пошивайло, Пенн трижды ударил в колокол после того, как ему рассказали, что это символизирует.

17 ноября актер встретился с украинскими военными в зоне проведения операции Объединенных сил. Основной замысел режиссера, который впервые посетил Украину, – рассказать широкой публике о событиях, происходящих в стране. Когда состоится премьера фильма, не сообщается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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