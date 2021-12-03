Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото

“Для нас было честью, что так много уважаемых гостей приехали и поддержали нашу глобальную работу по спасению жизней”, – говорится в публикации.

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Среди гостей мероприятия также была бразильская певица Анитта. Она на своей странице в Instagram поделилась снимками, которые были сделаны во время благотворительного вечера.

На одном фото она запечатлена с Пенном, а на другом – с бывшим мужем американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Марком Энтони,

“Делюсь любовь и поддержкой”, – написала Анитта.

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Контекст:

Пенн – двукратный лауреат премии “Оскар” и обладатель “Каннской пальмовой ветви”.

Актер снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Одним из самых известных интервью Пенна является разговор с наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром по прозвищу Эль Чапо, который после встречи с актером был арестован.

16 ноября стало известно, что двукратный лауреат премии “Оскар” и обладатель “Каннской пальмовой ветви”, американский актер Шон Пенн тайно приехал в Украину для того, чтобы снять документальный фильм о событиях Майдана.

Несмотря на засекреченность визита актера в Украину, 16 ноября в Facebook директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло разместил в Faсebook фото Пенна, на котором он запечатлен возле Колокола достоинства. По словам Пошивайло, Пенн трижды ударил в колокол после того, как ему рассказали, что это символизирует.

17 ноября актер встретился с украинскими военными в зоне проведения операции Объединенных сил. Основной замысел режиссера, который впервые посетил Украину, – рассказать широкой публике о событиях, происходящих в стране. Когда состоится премьера фильма, не сообщается.

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