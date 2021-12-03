 

Facebook и Instagram удалили десятки связанных с КГБ Беларуси фейковых аккаунтов из-за разжигания миграционного кризиса

03.12.2021, 11:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Деятельность этих аккаунтов началась в октябре 2021 года, при этом некоторые учетные записи были созданы совсем недавно – в середине ноября.

Владельцы учетных записей выдавали себя за журналистов и активистов из Европейского Союза, в частности Польши и Литвы. Некоторые из аккаунтов использовали фотографии профиля, вероятно, созданные с использованием искусственного интеллекта.

– Эти вымышленные персонажи критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках, публиковали фотографии и видео о том, как польские пограничники якобы нарушают права мигрантов и сравнивали отношение Польши к мигрантам с отношением к другим странам, – говорится в сообщении.

Внутреннее расследование компании показало, что к фейковым аккаунтам причастен КГБ Беларуси.

Всего было удалено 41 учетную запись Facebook, пять групп и четыре аккаунта в Instagram.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Британские инженеры предлагают получать электрический ток из одежды

13.02 / Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК

18.03 / Набсовет “Укрзалізниці” в ближайшее время начнет отбор нового главы правления

12.12 / Международный уголовный суд в Гааге согласился расследовать дело о ситуации в Украине

09.11 / На RT показали пропагандистский фильм об Украине. СМИ выяснили, как Ющенко уговорили дать для него комментарий

03.06 / В ЮАР захотели узаконить многомужество

25.09 / ВОЗ ужесточила рекомендации по качеству воздуха

06.06 / Украинка Лузан выиграла четыре медали на ЧЕ по гребле

25.07 / В зоне ООС началась подготовка к перемирию

09.07 / Мэнсон добровольно сдался полиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика