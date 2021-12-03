Украинская разведка считает, что Россия будет готова к эскалации в конце января – Резников

“Наша разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание – отвернуть его. Чем лучше мы сработаем сами и вместе с нашими партнерами, тем меньше будет угроза эскалации. Способ – сделать цену эскалации неприемлемой для агрессора”, – сказал министр.

Он сообщил, что численность российских военных вблизи российско-украинской границы, а также на оккупированных РФ территориях Украины составляет более 94 тыс. По словам министра, украинские военные укрепляют направления, где есть высокие риски.

Резников отметил, что Украина наиболее заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта.

“Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может. В то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор”, – подчеркнул он.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

30 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ситуация в Украине и вокруг нее “остается нестабильной и непредсказуемой”, а в намерениях России “нет уверенности”. И он, и госсекретарь США Энтони Блинкен предупредили РФ о новых санкциях в случае агрессии против Украины. “Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену, будет иметь политические и экономические последствия для России”, – сказал Столтенберг.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—