 

“Я тебе не солнце. Галя, читай матчасть”: Разумков поспорил с Третьяковой из-за поправки в Госбюджет

03.12.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Солнце, я тебя уважаю”, – обратилась Третьякова к бывшему спикеру во время рассмотрения проекта закона о Госбюджете во втором чтении.

Однако Разумкову такое обращение не понравилось.

“Во-первых, я тебе не солнце! Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть”, – обратился он к коллеге по парламенту.

Затем экс-спикер начал отходить от собеседницы в сторону.

“Но это не значит, что мою правку будет обсуждать кто-то другой! Он забирает у меня правку!” – начала возмущаться Третьякова.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

20 октября Рада поддержала выводы комитета по проекту закона о госбюджете, 2 ноября народные депутаты приняли проект госбюджета за основу.

1 декабря Кабинет Министров одобрил доработанный ко второму чтению проект госбюджета – 2022 и представил его вместе с сопроводительными документами на рассмотрение парламента.

30 ноября Верховная Рада приняла закон №5600 во втором чтении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / В РФ представили монитор, выпущенный для консоли Xbox

27.12 / Суд в РФ запретил четыре видео Associated Press о войне в Чечне

11.09 / NZZ – шаг к союзному государству — РФ и Белоруссия беспрецедентно сблизились в экономике

18.03 / САП сообщила о завершении досудебного следствия по делу о злоупотреблениях в ОАСК

20.08 / Накануне дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец

11.10 / Дуда начал трехдневный визит в Украину

04.01 / Украина предоставит гумпомощь Хорватии

11.12 / Лидеры ЕС решили расширить санкции против Турции

28.09 / Apple заплатит крупный штраф в Бразилии

15.07 / Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика