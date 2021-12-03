США пригрозили ввести пошлины на удобрения из России

Минторг США утверждает, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси в РФ получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии.

Ведомство «в предварительном порядке определило», что соответствующие субсидии предоставлялись в РФ «в течение прошлого года». Минторг сообщает, что заинтересованные стороны могут представить свои аргументы в связи с указанным разбирательством. Речь, в частности, идет о компаниях «Еврохим» и «Акрон», передает ТАСС.

Минторг США представил предварительные оценки «предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий»: для компании «Еврохим» – 9,84%, «Акрон» – 9,66%, для других производителей – в 9,72%. Ведомство планирует озвучить окончательное решение в апреле.

Напомним, расследование в отношении продукции из России, а также из Тринидада и Тобаго началось в июне после жалобы американских производителей удобрений. В августе сообщалось, что США заподозрили российскую экономику в «нерыночности».