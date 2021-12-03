Байден не поверил в возможность шатдауна в США

Хотя республиканцы грозят затянуть обсуждение финансирования американского правительства, его работа не будет заблокирована, сообщил президент США Джо Байден.

«Я не верю, что это случится. У нас есть все, чтобы быть уверенными, что правительство не прекратит работу», – сказал Байден, добавив, что считает вопрос о том, как предотвратить прекращение работы правительства, «глупым». Байден сказал, что обсудил ситуацию и с Демократической, и с Республиканской партиями, «существует план, если кто-то не решит быть сумасбродным». Президент «не думает, что такое случится».

Палата представителей конгресса США проголосовала за временное продление финансирования правительства до 18 февраля. Теперь документ должны утвердить в Сенате, затем он поступит на подпись Байдену, передает РИА «Новости».

Напомним, Байден подписал законодательный акт о временном финансировании федерального правительства 1 октября. Нынешний период финансирования исполнительной власти истечет в полночь субботы. СМИ сообщали, что партийные лидеры в Конгрессе США достигли соглашения о продлении финансирования правительства до февраля. Республиканцы грозили блокировкой финансирования, не соглашаясь с требованием об обязательной вакцинации работников против коронавируса в частном секторе. Без хотя бы временного бюджета США грозит шатдаун – приостановка работы правительства.