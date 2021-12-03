МИД Беларуси обещает “жесткий ассиметричный ответ” на санкции ЕС, считает, что страну “демонизируют”
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Во внешнеполитическом ведомстве считают, что “еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси”. Там утверждают, что Минск принимает меры по сдерживанию нелегальной миграции, а страну “открыто демонизируют”.
Санкции бесперспективны и губительны, отметили в МИД, но заверили, что после их введения “белорусское государство, как и прежде, окрепнет и пройдет этот этап с достоинством”.
“Вместе с тем, исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры. Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься”, – добавили авторы заявления.
Контекст:
2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы “режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом”, а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.
Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает “Немецкая волна”, оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.
Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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