 

МИД Беларуси обещает “жесткий ассиметричный ответ” на санкции ЕС, считает, что страну “демонизируют”

03.12.2021, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что “еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси”. Там утверждают, что Минск принимает меры по сдерживанию нелегальной миграции, а страну “открыто демонизируют”.

Санкции бесперспективны и губительны, отметили в МИД, но заверили, что после их введения “белорусское государство, как и прежде, окрепнет и пройдет этот этап с достоинством”. 

“Вместе с тем, исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры. Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься”, – добавили авторы заявления.

Контекст:

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы “режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом”, а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси. 

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает “Немецкая волна”, оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий. 

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Нурмагомедов не исключил боя-реванша с Макгрегором

06.08 / “Кому не нравится концерт, запланированный Офисом президента, можете приходить сюда”. В Киеве ко Дню Независимости пройдет еще один концерт

01.11 / Редкое купе Toyota 2000GT продали на аукционе

06.08 / Во Франции мужчина захватил отделение банка

11.11 / Москва рассчитывает, что её миротворцы станут гарантом прекращения огня в Нагорном Карабахе

09.09 / Гозман: В Беларуси – битва Добра со Злом. А в России – позор. Мы опять на стороне Зла

17.09 / “Услышали все стороны”. Послы G7 – о встрече в Офисе президента Украины

02.06 / Россиянам рассказали, как покупать смартфоны на вторичном рынке

20.08 / Спикеры парламентов РФ и Белоруссии обсудили ситуацию в республике

26.10 / Times – «пистолет к виску» — польский премьер обвинил ЕС в давлении с целью заставить отказаться от судебной реформы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика