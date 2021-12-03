МИД Беларуси обещает “жесткий ассиметричный ответ” на санкции ЕС, считает, что страну “демонизируют”

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что “еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси”. Там утверждают, что Минск принимает меры по сдерживанию нелегальной миграции, а страну “открыто демонизируют”.

Санкции бесперспективны и губительны, отметили в МИД, но заверили, что после их введения “белорусское государство, как и прежде, окрепнет и пройдет этот этап с достоинством”.

“Вместе с тем, исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры. Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься”, – добавили авторы заявления.

Контекст:

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы “режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом”, а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает “Немецкая волна”, оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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