 

В Америке представлена HD-камера размером с крупицу соли

03.12.2021, 0:32, Новости дня
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Данную камеру можно установить где угодно. Заметить ее невооруженным глазом очень сложно, так как размер устройства сопоставим с крупицей соли.

Разработку вели американские ученые из университетов в Вашингтоне и Принстоне. Несмотря на миниатюрные размеры, камера способна вести цветную съемку в стандарте качества HD. По мнению специалистов, сфера применения такого устройства может оказаться весьма широкой. С такими миниатюрными габаритами легко вести скрытую съемку, а также оснащать этой возможностью любые гаджеты, в том числе медицинского предназначения.

Во время испытаний ученые получили изображение с разрешающей способностью 700 на 700 пикселей. Угол съемки составлял при этом сорок градусов. Однако технические характеристики устройства можно улучшить, говорят специалисты.



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