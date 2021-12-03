В Америке представлена HD-камера размером с крупицу соли

Данную камеру можно установить где угодно. Заметить ее невооруженным глазом очень сложно, так как размер устройства сопоставим с крупицей соли.

Разработку вели американские ученые из университетов в Вашингтоне и Принстоне. Несмотря на миниатюрные размеры, камера способна вести цветную съемку в стандарте качества HD. По мнению специалистов, сфера применения такого устройства может оказаться весьма широкой. С такими миниатюрными габаритами легко вести скрытую съемку, а также оснащать этой возможностью любые гаджеты, в том числе медицинского предназначения.

Во время испытаний ученые получили изображение с разрешающей способностью 700 на 700 пикселей. Угол съемки составлял при этом сорок градусов. Однако технические характеристики устройства можно улучшить, говорят специалисты.