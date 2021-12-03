 

На территории США рекордно подешевели процессоры Ryzen

03.12.2021, 0:32, Новости дня
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Это уже не первый случай резкого падения цен на процессоры в Соединенных Штатах, говорят эксперты. В данном случае потребность снизить цены совпала с проведением Черной пятницы. Поэтому производители и продавцы пока могут сделать вывод, что просто провели акцию.

Однако в эти дни Ryzen 5 5600X можно было приобрести всего за 250 американских долларов, а Ryzen 7 5800X предлагали по 330. Только стоимость флагманского чипа 9 5950X осталась на прежнем уровне – 700 «зеленых».

Очевидно, рынок полупроводников, на котором все привыкли к дефициту и периодическому повышению цен, уже близок к переломному моменту. Распродажи распродажами, а дорогой дефицит просто так никто не будет предлагать по бросовым ценам.



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